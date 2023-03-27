民進黨立法委員參選人郭貞慧上週發表了搶救畜牧業的三支箭，為這幾年畜牧業的窘境對症下藥，希望農業政策能夠接地氣、全面升級，解決人民缺蛋、缺肉的危機，沒想到有人號稱是農業立委，當下無法回應，隔了三天才誣指郭貞慧的政策是「穿雲箭」？

郭貞慧團隊質疑，賴惠員遇到政策論述就答不出來，隔三天要幕僚幫忙、業者加持才能回應，這不是女版的蔣萬安嗎？賴不去對郭貞慧的政策深入了解，正面地進行一場政策對話，卻斷章取義回應一通。

郭貞慧團隊首先指出，郭貞慧提出的各縣市「畜牧業全面升級基金」，開宗明義就不是在中央疊床架屋，而是把中央的資源和能量，依照各縣市不同的政經民情下放給地方政府，如果只靠中央可以做好，今天怎會如此？

郭貞慧團隊進一步指出，成立各縣市「畜牧業全面升級基金」的真正功能，有如中央畜產會的地方版，以作業基金的方式，同時加入了農業信保基金的功能，和工業區開發基金的精神，以十年的時間為目標，為畜牧業打通中央到地方的任督二脈，在畜牧業者融資擔保不足的時候，提供地方後援的擔保，利率升高的時候，提供地方加碼的零利率服務，在土地取得不易時，也有人手協助地方溝通、搞定大小事！為畜牧業者擺脫紛擾，打造安心養豬、養雞、養牛...的環境，這才是郭貞慧「畜牧業全面升級基金」的貼心之處！

郭貞慧團隊表示，正是因為農委會單一部會打著百億基金的名號搞畜舍改建、畜牧業升級已經四年多了，結果缺蛋危機四年來愈演愈烈、豬肉飆破數十年天價，賴惠員今天提出的政策還是 一、農委會推動豬舍、禽舍改建，二、去化禽畜糞便..........只會把農委會的施政報告COPY貼上，難道去年1126人民給的教訓還不夠嗎？郭貞慧團隊就說，咱再加一支箭，消災除厄、農業升級、立委換新、總統大贏、國家才會興。