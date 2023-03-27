中和2歲男童恩恩因確診病逝引發社會關注，恩恩爸去年8月16日遞出國賠申請，分別向新北市政府、消防局、衛生局3個機關各求償「新台幣1元」，新北地院簡易庭今開庭，原先恩恩爸打算在法庭上看監察院完整報告，但法官收到的報告仍以密件封存，基於機關中立原則，無法供其閱覽。對此，恩恩爸辯護人表示，目前有考慮對監察院提出行政訴訟，以便閱覽報告完整內容。

法官在庭上先詢問恩恩爸，除了提告相關機關，是否有具體責難對象，對此，恩恩爸辯護人表示，已有向監察院調閱資料，因報告有約談相關公務員說明，因此將會看完後，再向法院呈報，法官則回應，該報告有2000多頁，其有收到監察院部分資料，部分是以密件封存。

恩恩爸辯護人表示，當初有向監察院表示想閱覽報告，但機關無法當下閱覽，需要到法庭解密後觀看，不過，法官表示，基於機關中立原則，無法供其閱覽，除非打行政訴訟才有機會。由於恩恩爸尚未閱覽監察院報告，法官諭知6月12日再度開庭。