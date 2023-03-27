貝爾公司的V-22 魚鷹(Ospreys)傾轉旋翼機，是一種劃時代的航空載具，既能夠如同直升機一樣垂直起飛，也有螺旋槳飛機的速度，是軍方單位最理想的運輸機。但是它的結構複雜，安全問題未得到完整解決，最新的預算書顯示，包括美國空軍、美國海軍，與美國陸戰隊，都沒有再新購V-22的計劃。

軍事網(military.com)報導，雖然三個軍種都表示，沒有再添購魚鷹機只是因為數量足夠，但是魚鷹機日前傳出齒輪箱的重大缺陷，至少有15起事故與齒輪箱問題有關，這當然影響軍方的後續採購意願

魚鷹項目監督辦公室證實，三軍都沒有新採購計劃，並表示依目前進度，最後一架MV -22和 CMV-22 的生產工作只到 2025 年，之後就是例行維護。

發言人莉茲‧米登斯坦 (Liz Mildenstein)說：「已有的魚鷹會繼續飛行，軍方希望魚鷹繼續服役到 2050 年代。」

此外，空軍部發言人安•斯特凡尼克 (Ann Stefanek) 告訴 Military.com，上一次採購是國會在 2021 財年授權的，目前沒有採購更多的計劃。

美國空軍表示，不會購買更多的CV-22(空軍型魚鷹)，因為現有的54架已經滿足運輸要求。顯然是略為減產了，因為根據最新預算文件，原先軍方提出的各型魚鷹機總數計是464 架，其中陸戰隊型MV-22有360架，海軍型CMV-22是48架，空軍特種作戰司令部的CV-22則為 56架，少了2架。

魚鷹機必須解決「硬離合器接合」的問題，也就是複雜的變速箱和離合器系統之間，有時無法平衡其雙引擎產生的動力，可能導致左右失衡的危險問題。陸戰隊早就發現此問題，他們指示飛行魚以「順槳」的方式解決，也就是不給引擎添動力，但是海軍與空軍則希望重新改進。

一位不願透露姓名國防官員透露，這一部分磨損的速度比以前想像的要快，因此類似事件逐漸增加。

軍方沒有詳細說明變速箱的維修或改用新變速箱需要多少錢，但是根據一起發生在2017年的修復事件來計算，至少需要6人維護小組，每天工作12小時，45 天來修理飛機，為修復這架魚鷹機，耗資超過500萬美元。

去年 8 月，V-22 聯合計劃辦公室宣布24個補救計劃，以修正和硬離合器接合問題。同時，製造商貝爾-波音公司也獲得5360萬美元的合約，加裝齒輪箱振動監測安全系統，以及早檢測退化的齒輪箱，以便在真的發生問題前可以及早維修。