賽琳娜傳與小鮮肉男星約會 交往7年超模前任提1條件

好萊塢小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）是迪士尼童星，從小就因亮麗外型受到大眾關注，過去她與小賈斯汀（Justin Bieber）交往長達8年，期間分分合合最後還是結束戀情，小賈斯汀後來和模特兒海莉比伯（Hailey Bieber）交往、結婚，三人關係也時常受到外界討論，近日賽琳娜傳出與贊恩馬利克（Zayn Malik）約會，對此贊恩的前任女友也回應了。

日前有網友爆料23日在紐約看到賽琳娜和歌手贊恩在街上親熱，並牽手走進餐廳，該消息傳播後引起廣大網友討論，根據娛樂新聞節目《今夜娛樂》（Entertainment Tonight）報導，有消息人士指出兩人確實在23日的晚上十點左右現身紐約曼哈頓，他們是透過共同好友認識，並很快產生情愫，目前兩位當事人都沒有做出回應。

而網友發現，賽琳娜本月16日才在TikTok上發布對嘴影片，「我討厭聽到女孩子說『天哪，我喜歡的人不知道我的存在』，而我甚至沒有喜歡的人！」配文也寫下「仍然在這裡尋找他」，當時透露出仍然單身的訊息。

Zayn malik and Selena gomez pic.twitter.com/TWU8rwtf0e — F is listening (@ItsFatemeh21) March 24, 2023

此外贊恩的前任女友是吉吉哈蒂（Gigi Hadid），兩人感情分分合合長達7年，2020年吉吉為贊恩誕下女兒，不過隔年兩人就正式分手，但還是維持著友好關係，有網友好奇吉吉對贊恩的新女友怎麼看，根據《美國周刊》（Us Weekly）報導，知情人士說吉吉完全支持贊恩的新戀情，只要對方能快樂且穩定，「並且繼續扮演好父親角色，就能接受他與任何人交往。」