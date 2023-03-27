高雄一所明星國小近日到旗山畢業露營，爆出300多名學童遭罰跪1分鐘事件，引發各界譁然，事後校長下台，承辦活動廠商的輔導員也違反兒少法，最重恐被罰60萬。未料，今（27）日又驚爆該露營場其實不合法，恐再吃上罰單。

高市觀光局今證實，罰跪事件事發地「旗山芭娜娜露營區」位於農牧用地，多前曾向農業局申請休閒農場，但最後沒有通過，因此曾被農業局依農地非農用相關規定開罰。而高雄目前有90處露營場，也只有10處合法。

交通部觀光局去年7月修正露營場管理要點，有條件容許非都市土地面積1公頃以下的農林牧用地開放做為露營場使用，但高市觀光局查出，該露營場目前尚未提出申請，而該地仍為非農業使用，如今發生「罰跪事件」後，農業局後續可依法開罰。

整起事件愈演愈烈，高市教育局除究責違失校外教學廠商外，26日深夜宣布即起更換校長，指派督學代理校長職務。至於露營活動廠商的輔導人員坦承有罰學生下跪情形，經社會局評估已違反兒少法第49條規定，對兒少不當對待，將處6萬至60萬元之罰鍰，並得公布姓名。