2024大選在野力量可否政黨輪替，「藍白合」及柯文哲的角色起著關鍵性作用。媒體人韋安分析指出，只有藍營推出可以最終勝選的最強人選，滿足實力、互信、理念三個關鍵因素的契合，才有真正實現的可能。他強調，藍營政治人物裡面，只有侯友宜與柯文哲有互信和合作基礎。

「藍白合的三個關鍵因素，究竟是什麼？」韋安今(27日)在臉書發文指出：第一是「實力」，誰是國民黨的最強人選？誰有機會打敗賴清德？柯文哲可能比誰都清楚。只有像侯友宜這樣的最強人選出來，才有強強合作的可能。如果推出一個比自己弱，或是最後無法勝選的人出來，柯P自己玩就好了。柯只相信實力法則，而非花言巧語的忽悠和算計。就是侯43年好好做事累積的政績，4年多來長期在多樣民意基礎都是第一，所樹立的正當性。

韋安提到，第二是「互信」，藍營政治人物裡面，只有侯友宜與柯文哲有互信和合作基礎。過去4年多，雙北都在市政領域密切合作。英雄惜英雄，智慧又相當，柯侯兩人互相禮讓，互相肯定，已有一定的互信基礎。這次九合一大選，民眾黨沒在新北推出市長人選，侯得以大贏115萬票，勝對手46萬票，就是一種務實的藍白合。而且侯友宜是「可信」的政治人物，若贏得大選，一定會無私公平地分配政治資源，給一起合作打拚的兄弟和政黨。

韋安強調，第三是「理念」，柯文哲的新政治改革理念，與侯友宜遠意識形態的務實做事風格，相輔相成。兩人在外交、國際、兩岸方面的政策方向，其實也大致相同。若侯代藍出征，不需要策動棄保，民眾黨的支持者，自然會選票分流，在不抵觸自身理念之下，總統票投給有贏面的候選人。