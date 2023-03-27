坊間常流傳性行為會增加心肌梗塞的風險，是否為真？心臟科醫師表示，研究顯示，性行為會導致發生心梗的機會增加2.7倍，但由於實際性行為的時間並不長，所以每周進行1小時的性行為，可能會增加一年內心肌梗塞的機會約萬分之3，增幅算是相當少。此外，有運動習慣者在性行為過程發生心梗的機率較不運動者減少1半以上，因此多運動、確定心臟健康，就可以開心地做快樂的事。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師劉中平在其臉書表示，美國心臟學會建議心肌梗塞後的患者，若無任何症狀、輕度運動沒有不舒服感覺，可以在心梗後一周恢復性行為。輕度運動包括騎腳踏車、快走、爬2層樓梯，如果這些動作過關，性行為應該是可以輕鬆地進行。

劉中平表示，若心導管檢查發現仍有殘餘病灶，應請醫生安排心臟壓力測試，來確認心臟是否已完全恢復；若是接受開心手術的患者，則須等8周、胸部傷口恢復後再進行性行為。

至於坊間流傳性行為會增加心梗、即「馬上風」的說法，是否為真？劉中平表示，研究顯示，性行為會導致發生心肌梗塞的機會增加2.7倍，但因實際性行為的時間並不長，所以若每周進行1小時的性行為，可能會增加1年內心肌梗塞的機會約萬分之3，算是相當少的增加，所以醫師不會建議減少性行為。

此外，研究顯示，有運動習慣的人在性行為中間發生心梗的機會，會較不運動者減少一半以上，劉中平表示，所以多運動、維持健康的生活習慣、確定心臟健康良好，就可以開心的做快樂的事情。