2023中華職棒大聯盟開幕賽，將於4月1日（週六）精彩開打，由去年台灣大賽組合中信兄弟對決樂天桃猿，為全新賽季揭開序幕，中華電信Hami Video與中職攜手推出「CPBLTV館」為官方唯一完整全賽事轉播平台。

中華電信表示，不僅手機、平板、電腦或連網電視皆可使用並能海外收視，更提供回看、賽事VOD、直播聊天室等完整服務。

本季中職睽違15年再度回到六隊榮景，自WBC棒球經典賽中華隊光榮回歸的吳哲源、林立等球星也都將返回母隊大展身手。

中華電信Hami Video「CPBLTV館」推出多元方案滿足球迷收看中職賽事的不同需求，最超值的全賽季早鳥優惠方案自推出後廣受好評，為回饋早鳥訂戶支持，結合中職開季宣傳活動於3月26日舉辦「Hami Video X CPBLTV球迷粉絲Fun派對」，讓VIP訂戶與中職球星及啦啦隊經典女孩們近距離合影，盡享尊榮待遇。

「CPBLTV館」全賽季早鳥方案優惠現正倒數中，3月31日前訂閱只要2,077元(原價2,177元)，除可暢看包括官辦熱身賽、一軍例行賽與季後賽(含總冠軍賽)、二軍例行賽與總冠軍賽、明星賽及全賽事VOD等服務，還可享加碼優惠，免費收視1天1場MLB賽事，再於本季例行賽每場抽1名幸運全賽事訂戶，送出該場比賽單場MVP簽名球。

4月1日開季後，除全賽季方案，另提供單隊主場30天方案77元、全賽事30天及90天方案277元起，優惠方案詳見https://hamivideo.hinet.net/main/606.do，觀賞路徑：Hami Video首頁＞CPBLTV