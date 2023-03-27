韓國國防部27日表示，為紀念韓美結盟70周年，美國「尼米茲號」核動力航空母艦（CVN-68）領銜的第11航母打擊群將於28日駛入釜山作戰基地。「尼米茲號」有「漂浮的軍事基地」之稱。而這將是「雷根號」率領的第5航母打擊群去年9月22日駛入釜山港後，美軍航母打擊群時隔半年再度訪韓。

「尼米茲號」航母打擊群入港前，在濟州島以南公海與韓國海軍神盾驅逐艦「世宗大王號」（DDG-991）、韓國式驅逐艦「崔瑩號」（DDH-981）會師演練。這是在「自由護盾」韓美聯合軍演期間啟動的「戰士護盾」聯合實兵野戰演習的一個環節，以護航行動、防空作戰等聯合海上演習的形式實施。演習旨在對反復挑釁的北韓釋放強有力的警告信號。

據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（聯參）27日表示，聯參議長金承謙當天登上正在濟州島以南公海參加韓美聯合海上演習的「尼米茲號」進行現場指導，並強調「有事時」必將嚴懲不貸。

金承謙在「尼米茲號」上聽取聯演相關彙報後指出，近期北韓屢次發射包括洲際飛彈（ICBM）在內的彈道飛彈並實施所謂的「模擬核反擊綜合戰術演習」，暗示可能以攻擊為目的使用核武，對朝鮮半島和地區安全秩序構成嚴重威脅。他強調，韓美同盟將以壓倒性力量堅決應對敵軍的任何挑釁和侵略，讓其認清「嘗試核攻擊就等同於政權的終結」。

美國海軍第11航母打擊群由「尼米茲號」和神盾巡洋艦「邦克山號」（CG-52）、神盾驅逐艦「韋恩．梅耶號」（DDG-108）、神盾驅逐艦「迪卡特號」（DDG-73）等艦艇組成。

金承謙表示，美國派遣第11航母打擊群赴韓參加聯合海上演習，展現出韓美同盟對遏制敵軍挑釁、維持堅固的聯防態勢的決心和執行力。面對敵軍的威脅，韓美同盟將繼續維持戒備態勢，為使美國對韓「延伸嚇阻」（extended deterrence，指美國為盟友提供核保護傘）承諾得到切實落實保持合作。

第11航母打擊群指揮官史威尼（Christopher Sweeney）表示，此次訪韓是美韓持續合作的範例，將展現美國對韓國的堅定支持。他還說，美韓同盟的目標是，確保兩國未來一代的安全，應對新的挑戰和威脅。韓國國防部海軍作戰司令金明秀表示，此訪以實際行動展現了美國的延伸嚇阻執行力、同盟對朝的壓倒性優勢和態勢、堅如磐石的韓美協防狀態。

北韓在美國航母打擊群訪韓消息發布前的當天上午，向朝鮮半島東部海域發射了2枚短程彈道飛彈。

韓國國防部表示，韓美兩國已在去年11月3日召開的第53次韓美安保會議（SCM）、今年1月31日舉行韓美防長會談、上月22日實施的韓美延伸嚇阻手段兵棋推演（DSC TTX）等場合達成協議，美方將以及時精準的方式向韓國出動戰略武器。