市議員張芬郁指交通局設置的候車服務鈴有的以貼文告知使用方式，有的則是小小一排字難以閱讀。(張芬郁提供)

為營造友善的大眾運輸環境，台中市府交通局首創「黃色笑臉鈴鐺」候車服務鈴，目前設置在全市236座公車候車亭，但市議員張芬郁實際勘查多處站點，發現許多民眾不知道該按鈕的作用，有部分按鈕甚至被顯示板遮蔽、也有的被按出一整排笑臉，令人看了哭笑不得，呼籲交通局應實際了解乘客需求。

交通局表示，候車亭服務燈主要是為照顧弱勢族群乘車服務，將清查各站點情況，若有遭遮蔽的會進行改善，並加強宣導讓民眾了解。

張芬郁指出，交通局去年1月斥資千萬，在全市136座候車亭設置服務燈，按下欲搭乘的公車路線就會出現輪椅圖案；今年交通局又新建100座候車亭按鈕，且把原本的輪椅圖案改為「黃色笑臉」，同時結合台中公車APP，民眾可在距離候車亭30公尺距離時啟動服務燈。

張芬郁說，她走訪位於大里、霧峰區設有服務燈的8座候車亭，發現因建置時間不同，服務燈外觀有數個不同版本，其中益民國小、霧峰農工的「笑臉鈴鐺」顯示板更是被招牌、樹蔭遮擋；實際詢問公車駕駛，許多駕駛反應因候車亭按鈴未與公車連線，只能目測了解顯示板有無亮燈，常會看不清楚，甚至有時燈亮了卻沒乘客。

張芬郁也指出，許多民眾根本不知道按鈕的作用，還是覺得「人肉叫車」最放心，甚至有人惡作劇亂按，徒增困擾；過去新北市曾試辦「智慧按鈕」叫車、桃園也曾試辦路線按鈕鈴轎車，但最後都未採用，交通局推動前應了解民眾實際需求。

交通局表示，候車亭服務燈系統主要服務弱勢族群，目前針對全市主要路廊、行經大型醫療院所的路線設置，將會全面檢視、清查各候車亭服務燈情況，若有遭遮蔽者會進行改善，另對於民眾不熟悉操作設備的問題，將加強宣導。