資深藝人陳美鳳出行40多年來，素有「全台最美麗歐巴桑」的稱號，無論是臉蛋跟身材均保養得宜，去年的黑色深V金曲戰袍，更是一出場便引起轟動。不過最近陳美鳳自曝聲帶出了狀況，有趣的是，醫師除了給予專業醫囑，還幽默說道：「不要去藍心湄家吃泡麵」，讓陳美鳳笑喊：「醫生太可愛都有關注！」

陳美鳳在臉書表示前陣子過於勞累加上溫差大，導致聲音沙啞，趕緊就醫治療，沒想到竟是聲帶發腫，醫師警告她得少說話、晚上早點睡，還開起玩笑：「先不要去藍心湄家吃泡麵了」，原來過去藍心湄在節目中提過有位「大咖藝人」無論再忙、再累，經常半夜問能不能去她家吃泡麵，因此笑說很怕接到對方的電話，而這位藝人正是陳美鳳。

陳美鳳對此心中大驚：「哈哈醫生太可愛太親切都有關注喔」，並幽默提到喉嚨狀況好轉，開起玩笑：「嗯～好像可以再吃泡麵惹」，文章曝光後，隨即釣出藍心湄本尊留言：「醫生懂妳」，讓粉絲看到都笑翻，留言寫下：「哈哈我怎麼感覺醫生也想參加心湄姐家的泡麵趴」、「醫生是美鳳姊肚裡的蛔蟲，可愛祝早日康復」、「吃泡麵是藉口，她想跟妳撒嬌吧！」、「超愛看妳吃藍心湄煮的泡麵，滿滿的愛。」

藍心湄聽到醫師提起陳美鳳愛吃泡麵一事，現身留言區。(圖/陳美鳳 FB)

陳美鳳今年過年跟藍心湄親友在東京旅遊，玩得開心之餘，還抖出藍心湄的糗事，那時陳美鳳跟長期旅日的友人用餐，卻聽到不知情的朋友很肯定地說：「那位不是藍心湄」，讓她差點笑翻，藍心湄聽到也哭笑不得，放大絕用口紅塗滿腮紅，心想這樣大家就會認得她，想不到下手過重，反倒讓所有人看傻眼。