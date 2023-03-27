近期房市價格拉鋸造成買氣急凍。高雄市大高雄不動產開發商業同業公會3月27日召開會員大會，理事長洪光佐指出，史上最重打炒房措施《平均地權條例》過關後，又有央行18個月限期動工、限貸成數等政策重擊房市，展望2023年，同業應謹慎評估市場風險和投資機會，調整策略減量經營以保守為要。

圖說：高雄市大高雄不動產開發商業同業公會3月27日召開會員大會。(記者張雅雲攝)

27日大高雄不動產開發商業同業公會在漢神巨蛋召開會員大會，包括大高雄榮譽理事長林詠盛、大高雄榮譽理事長洪平森、大高雄榮譽理事長劉文城、大高雄榮譽理事長卓永富、中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全、台灣省開發公會聯合會理事長黃啟倫、高雄市地政局長楊欽富、高雄市社會局長謝琍琍、高雄市地政局長陳冠福、各地方開發公會理事長，以及全體理、監事、會員同業等，均踴躍出席參加。

洪光佐指出，近年來房市交易量開始出現縮減，加上營造成本暴漲及缺工等諸多因素，影響經營環境及民眾購屋預期心理，為建築業發展帶來嚴重衝擊。尤其政府為遏止房屋市場炒作亂象，匆促通過台灣史上最重打炒房的措施《平均地權條例》，加上中央銀行18個月限期動工、限貸成數等政策，嚴重影響建設業生存空間。

洪光佐說，回想起來這段時間疲於北上立法院及與相關部會陳情、協調，召開記者會反應本業困境等次數已不可數。展望 2023 年，同業應謹慎評估市場風險和投資機會，調整策略減量經營以保守為要，以因應民眾對居住安全、居家幸福需求為經營目標，用心維護營建品質，健全公司制度形塑公司優質品牌，為日後精實茁壯、永續發展做準備。

楊玉全表示，目前景氣差、市場冷，政府卻強制通過《平均地權條例》，造成房市相當大影響，中小型建商將承擔更重的資金壓力，建議政府應鬆綁土地融資額度，並排除屯房稅、開放外籍移工等，減少對產業衝擊，才能維持產業穩定發展。

黃啟倫建議，應該要透過增加社會住宅、住宅貸款等方式，突破目前房市困境。(記者張雅雲攝)

黃啟倫針對政府打炒房重炮抨擊，認為央行限期建商取得土融後，必須在18個月內限期開工，罔顧建商必須整地、申請建照、工程發包等壓力，加上限期開工易造成市場超量供給，以及缺工缺料導致成本不斷增加，預期建商將承擔更重的資金壓力。

一旦造成建商資金周轉不靈，恐掀爛尾樓風潮等問題，與政府健全房市目標完全背道而馳，建議應該要透過增加社會住宅、住宅貸款等方式，突破目前房市困境。