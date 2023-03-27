一名在日本藥廠工作的50多歲日籍男子，25日在北京遭到拘留，引發日本社會關注。對此，大陸外交部發言人毛寧27日表示，該日本公民涉嫌從事間諜活動，已違反相關法律。她強調，近年來，日本公民類似案件屢有發生，日方應當加強對本國公民的教育和提醒。

澎湃新聞報導，毛寧表示，據了解，中方有關部門本月依法對一名日本公民採取了刑事強制措施並進行審查。該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反大陸《刑法》、《反間諜法》，中方已經按照《維也納領事關係公約》和《中日領事協定》的相關規定，向日本駐華使館進行通報。

毛寧強調，大陸是法治國家，所有來華的外籍人員必須遵守大陸法律，違法犯罪者必被依法追究。近年來，日本公民類似案件屢有發生，日方應當加強對本國公民的教育和提醒。

綜合日媒報導，該日籍男子在日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）工作，公司26日證實消息，但沒有透露這名員工在公司內的身分，公司發言人也表示不清楚他被拘留的原因，正在透過日本外務省尋求相關訊息。同時，日本政府已要求北京當局釋放該男子。

大陸一直以保護國家安全的名義，加強對外國組織和個人的審查。而在2014年《反間諜法》和2015年《國家安全法》推出後，就出現一些外國人被拘留的案件。包含此次事件，因涉嫌間諜行為而遭大陸拘留的日本人至少達17人。