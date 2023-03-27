桃園市長張善政（右）27日與捷克布爾諾市簽署合作備忘錄，締結上任以來首個姐妹市。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政27日與捷克布爾諾市長凡寇娃共同簽署兩市合作備忘錄，宣布與捷克布爾諾市締結姊妹市，這也是他上任首個姊妹市，強調2市有許多共通點，包括都有國際機場、有多所卓越大學及研究機構、也有堅強的工業基礎與文化背景，在國際上也非常難得，期許深化雙邊交流。

張善政說，桃園市及布爾諾市在過去幾年建立深厚的交流基礎，像是去年布爾諾市的「姊妹城市日活動」、桃園的「國際交流友好城市物產展」，雙方都互相熱情參與，疫情期間也透過線上對談交流防疫措施，他感謝凡寇娃首次訪問台灣就來桃園，期待未來也有機會率領市府團隊訪問捷克，觀摩布爾諾市的城市發展。

張善政也致贈桃園在地工藝家手工製作的電子顯微鏡木雕當締盟禮，彰顯布爾諾全球電子顯微鏡生產重鎮的地位，更象徵桃園和布爾諾間未來將細細探索更多合作可能。

凡寇娃則特別感謝疫情期間桃園市提供口罩及防疫資訊，笑說首次來台終於能親身體驗台灣人的熱情，尤其對簽署儀式上充滿布爾諾特色的背板感動不已，希望未來能有交換學生，共同進行研究計畫，產業方面也能發展貿易及投資合作，共同開創新的商業機會。

外交部歐洲司副司長林主恩也與會見證，桃園是國家的科技及工業重鎮，布爾諾市是捷克數一數二的大城，也是捷克的工業重鎮，兩市在精密工業、智慧機械、半導體產業及人才培育等領域能建立密切合作關係，期待兩個理念相近的夥伴繼續深化各領域的交流。他也提到，華航7月18日起每周兩班次從桃園機場直飛布拉格，將更緊密連結台捷關係。