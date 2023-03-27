全台北市屋齡30年以上的建物高達64萬戶，佔北市建物7成以上，都市更新刻不容緩。前國安會副秘書長、立法委員擬參選人楊永明以「危老都更是國安議題！」為訴求，27日邀請前內政部長李鴻源針對危老進行對話，楊永明喊話，危老都更的危急程度已經不下於少子化危機，政府在法規、政策等，應展現更積極的作為。

楊永明指出，危老都更是國安議題，因為房子愈來愈老舊，地震不知何時會來，如果北市發生規模地震一定會造成嚴重損失，政府要關注台灣人民真正的生活需求與可能危機，不要等到地震發生再來救災，人民生命財產損失卻難以挽回。

楊永明喊話，危老都更的危急程度已經不下於少子化危機，給予人民安全的居住環境是政府的重要工作，若政府重視少子化危機，也應該在危老都更議題上用心，才能打造安全的居住環境，政府應在危老都更法規、政策和整合等層面，展現更積極的決心與作為。

李鴻源於座談會表示，他很贊成楊永明所提出的「危老都更是國安議題」，有著政治與政策的認知與決心，且北市若發生6.2級地震，因其處於土壤液化潛勢區，地震將擴大為7.3級，根據過往推估，若發生6級以上地震，北市將有4000棟建築倒塌，若發生7.3級大地震，則有5萬棟建築倒塌，且北市都將無力自救。

李鴻源憂心的警告，距離上次北市發生大地震已距今300年前，北市土地多能未釋放能量，隨時可能發生大地震。李鴻源呼籲，設計「防災士」制度，如日本便利商店的店長皆需具備防災士執照，政府在災害發生前就已和便利商店業者簽訂開口合約，若不幸發生地震災害，周圍民眾可以在超商防災士的指導下及時獲得糧食與飲水。

李鴻源大讚，楊永明是優秀的國政人才，以危老都更為參選起手式，代表楊相當重視這項議題，希望楊可以把座談會上的討論帶進立法院，為台灣解決這一國安問題，透過這場對話，楊永明與李鴻源將從不同角度分析危老都更，並且提出相關的政策建議，共同為台灣的居住安全出一份力。