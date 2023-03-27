登山女神曾格爾遭岳姓公關女強人指控介入婚姻，與丈夫陳坤保到北投溫泉泡湯過夜，侵害配偶權，求償200萬，士林地院開庭，雙方均以涉及隱私為由，拒絕公開審理，法院裁准。不過，雙方戰火卻延伸到庭外，岳的訴訟代理人吳彥鋒，與曾格爾的父親曾國良，均指控對方扭曲事實，曾父以沒拿到170萬贊助，遭夫妻「仙人跳」，1個月內不撤告將提告詐欺，吳彥鋒表示「趕快去告」。

吳彥鋒庭後表示「過去、現在和未來，都不會與曾格爾和解，不可能違背律師義務，偷偷與曾格爾談聯絡，如果真的開價200萬，那是要送懲戒！」吳更強調，「上次有勸曾格爾回頭是岸，看起來她是沒有要上岸，她完美詮釋了一個謊言，還要用更多謊言去包裝」。吳更稱「各位有聽過被仙人跳的被害人，有主動約別人去嗎！」

曾國良表示，「兩個加起來100多歲的男女惡搞我女兒，藉贊助170萬，想要騙財騙色，若真要偷情怎麼會將iPad、iPhone連一起，還會讓妻子登入，根本就是一樁騙局，如果一個月不撤告、道歉，不排除提告詐欺」。

曾格爾日前更在臉書上貼文，並稱全案的起因是她拒絕雙方合作經紀約，而曾父表示，自己是收藏200多件汝窯古董，現在還在展覽，絕對有能力支付爬山費用，不需要女兒去找贊助，並隔海對大女兒海喊話「爸爸不是軟腳蝦」。27日士林地院開庭，關鍵的岳女的先生、富商陳坤保以證人身分出庭，庭後快步離開，未對整起事件發表任何評論。