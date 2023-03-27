立法院財政委員會召集委員羅明才及立委李貴敏27日上午赴基隆市政府考察，基隆市長謝國樑表示，基隆市區的停車位不足，每到連續假日就容易塞車，市府希望能夠活用市區內的國有土地，畫設停車場，紓解市區交通問題。

謝國樑表示，基隆市由於發展得很早，不僅市區道路狹窄，也缺乏停車空間。在此同時，基隆市境內有很多閒置的國有土地，目前大多處於閒置的狀態。目前基隆市政府交通處初步篩選出14處用地，若一切順利，可新增1020個停車位。

基隆市交通處副處長鍾惠存表示，目前初步篩選出的用地，包括國有財產署、台鐵局、港務公司，若能夠讓這些用地開放，交通處將編列預算進行整地，將其轉換為停車場，紓解基隆市區的停車問題。

國有財產署署長曾國基表示，目前國產署的土地只要地方政府有需求，且沒有特殊的使用計畫，都會配合地方政府。若是要做為停車場用地、公共設施用地，地方政府馬上可以撥用，不用徵詢國產署。但有些住宅區土地，也可以與國產署合作，闢建停車場。

曾國基表示，原本威海營區營舍拆除後的土地部分，原本前市府規畫了「山海城串聯再造計畫」，若暫時沒有進行相關計畫，有意設置暫時停車場，國產署將與國防部討論。相關用地的需要，基隆市政府可與國產署接洽，只要可以馬上簽辦的，就馬上簽辦。

除國有土地活化利用外，謝國樑也表示，基隆市稅務稽查比例過高，同樣規模的公司，設籍新北或台北市都沒問題，設籍基隆市就會頻遭查稅，導致許多企業出走。

謝國樑強調，台北市、新北市企業數分別是基隆企業數目十數倍之多，營業額上看10億元以上、100億元以下企業可能就有數千家在雙北，但統計基隆年營業額1億元以上的企業只有181家，營業額1000萬元以下的企業占近8成之多，可見營業額1000萬元以上的企業在基隆就算是大戶，基隆查稅頻率過高，將造成企業將稅籍遷出到雙北，影響本市市民就業及不利招商，希望財政委員會能反映商家心聲，要求稅務機關公平查察。