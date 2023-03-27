中市東區某國小疑似發生群聚腹瀉事件，教育局表示，該校25日上午陸續接獲校內師生通報出現發燒、腹瀉、嘔吐等不適症狀，分散於多個班級及幼兒園，市府接獲通報後積極介入，已要求學校廚房27、28日停止供應學校午餐。

教育局指出，依據學校統計，截至昨下午2時，約有330餘名師生回報出現不適症狀，市府食安處已派員到校進行食物食餘檢體、學校廚房環境檢體、廚工及發病師生人體檢體等採檢作業，待結果出爐。