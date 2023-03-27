鑽石生技是中天及合一旗下子公司，中天持股28.76％，合一持股15.93％，另台新創投及富邦金控創投各持股9.7％及4.98％；此外，個人股東包括蔡明忠及蔡明興各持股14.33％。

鑽石生技董事長為路孔明，公司實收資本額為63.5億元，主要產品為創業投資業，去（111）年稅後純益為8.81億元，每股稅後純益（EPS）為1.26元。

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