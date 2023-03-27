鑽石生技是中天及合一旗下子公司，中天持股28.76％，合一持股15.93％，另台新創投及富邦金控創投各持股9.7％及4.98％；此外，個人股東包括蔡明忠及蔡明興各持股14.33％。
鑽石生技董事長為路孔明，公司實收資本額為63.5億元，主要產品為創業投資業，去（111）年稅後純益為8.81億元，每股稅後純益（EPS）為1.26元。
鑽石生技（6901）今（27）日向證交所送件申請股票上市，為今（112）年第二家國內公司申請股票上市。該股今日在興櫃以84.7元上漲3.93％作收，收盤均價也是84.7元。
鑽石生技是中天及合一旗下子公司，中天持股28.76％，合一持股15.93％，另台新創投及富邦金控創投各持股9.7％及4.98％；此外，個人股東包括蔡明忠及蔡明興各持股14.33％。
鑽石生技董事長為路孔明，公司實收資本額為63.5億元，主要產品為創業投資業，去（111）年稅後純益為8.81億元，每股稅後純益（EPS）為1.26元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。