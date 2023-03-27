嘉義縣社會局舉辦社工日活動，社工人員在中埔鄉陽陽休閒農場內聚會同樂。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

響應4月2日全國社工日， 嘉義縣政府3月27日於中埔鄉陽陽休閒農場，舉辦社工日暨社工支持活動，邀請縣內各社福機構及相關單位的社工員同樂，並由縣長翁章梁親為同仁頒獎，感謝全體人員的辛勞，並盼共同努力讓社會安全網更牢固。

翁章梁表示，由政府及民間單位共同編織的社會安全網，十分仰賴社工們的協助，在第一線接住有需要的鄉親，此次藉社工日，召集各單位社工員聯誼同樂，同時勉勵所有人能勇於承擔責任，共同幫助社會往更好的方向發展，讓安全網更加堅固。

社會局長張翠瑤表示，活動典禮頒發7位深耕敬業獎，以表揚在公私部門社福體系從業15年以上的資深社工人員，另鼓勵10位榮獲衛福部全國社會工作專業人員績優的社工、督導。

翁章梁指出，自上任後縣府追加縣內社工人力、提高薪資待遇，依社工服務風險等級補助社工風險補助費每月700元至3000元，同時強化社工人身安全，辦理人身安全課程，提高對風險管理及人身安全的敏感度，盼留任更多優秀社工，為縣民提供更多服務。

張翠瑤補充說，嘉縣配合中央執行社會安全網計畫，建構完善網絡體系，目前設置6處社會福利中心、3處日安中心，縮短社工服務交通距離及轄區服務範圍，提供在地且便利服務，今年也即將在民雄鄉完成縣內第一處綜合社會福利館，可帶給鄉親更多元的整合式服務。