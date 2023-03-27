東非狒狒大逃亡，造成全台沸沸揚揚，人心惶惶；農委會集集特有生物研究保育中心動物組長張仕緯表示，狒狒逃逸過程顯示牠熟悉人類的公共設施及建築，還會摘菜吃，應是長期由人飼養，因為狒狒是雜食性的外來物種，必須捕捉才能讓民眾免於危險。

張仕緯指出，動物有生存本能和躲避危險的本能，要生存就得吃食物，而且是熟悉的食物，這隻狒狒逃逸過程中，到菜園摘萵苣、高麗菜食用，顯示牠對人類食用的蔬菜不陌生，平常應該就是被餵食這些蔬菜，因此依生存本能採摘食用。

再者，野生動物遇到危險時，會依本能躲避到牠認為安全的地方，例如猴子就會爬到樹上，但這隻狒狒在城市的公共設施、建築物來去自如，顯然非常熟悉人類的生活空間，也增加圍捕的困難。

張仕緯指出，狒狒是雜食性野生動物，在非洲可能捕食鳥類、小型哺乳類動物甚至羚羊，因此具有一定的危險性，雖然還沒有攻擊人類的行為，但是不知道牠可能會獵捕什麼樣的動物，對小孩安全也有威脅，政府不能讓民眾承擔這樣的風險，因此必須捕捉並送到飼養的環境，不能任由狒狒在外面到處跑。