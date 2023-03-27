「啦啦隊女神」陳伊今（27日）擔任知名手搖飲品牌「不要對我尖叫」台北南港三代店一日店長，為品牌熱鬧開幕加持。她日前爆出私密影片外流，片中對象疑似是「硬漢兄弟」阿伯怪。陳伊今被問及這件事，低調地說：「私密片就不方便多說」，並強調會以正能量面對。

目前的感情狀況，陳伊仍保持低調態度，表示目前單身，「感情方面不太方便透露，因為是飲料的活動」，至於她與阿伯怪的關係？她說2人是YouTube合作的好夥伴。並強調不會在意輿論，心情也不受到外界影響。

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