警方察覺林男因傷害案遭到通緝，立刻將他逮捕歸案。（簡銘柱翻攝）

北市一名71歲林姓老翁1年多前才因不滿一名年輕乘客坐在博愛座上，便從個人推車上拿出剪刀，見到站長上車勸導，林翁卻情緒失控拿起剪刀揮舞，遭到警方移送。近年來他已有多次揮刀紀錄，也曾在捷運站內揮水果刀造成捷運停駛3分鐘。日前林姓老翁又在文山區也因過馬路亮刀遭民眾報案，警方因此鎖定。

警方表示，北捷近年出現一名揮刀伯林姓老翁，已經好幾次在捷運站內失控鬧事，還會出現拿利器揮舞、作勢攻擊其他乘客的脫序行為，被警方列為頭痛人物。近日，文山第二分局景美派出所員警余易展巡邏時，發現林姓老翁又出現在景美捷運站1號出口前，遂上前關心並以M-POLICE查詢證號，驚覺林男因傷害案遭到通緝，立刻將他逮捕歸案。

警方調查，這名林姓老翁經常在臺北捷運松山新店線（綠線）出沒，隨身推著貼標語的手推車，外觀相當好辨認，總是要別人讓座給其，如果對方不答應，就會拿出利器揮舞，就算遭警方送辦，態度依然故我，因此成為警方、站方的頭痛人物，只要其進入捷運站，站方就會通知警方全程陪同，直到林姓老翁出站為止。

警方告知林姓老翁已遭通緝時，詢問之前是否與人有發生傷害糾紛案件，林姓老翁這才想起確實還有案件尚未處理完，因為都沒去收信所以才未到案遭通緝，警方訊後全案依傷害通緝解送臺北地檢署歸案。