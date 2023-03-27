彰銀前年每股稅後純益（EPS）為0.84元，去年配發現金股利0.5元、股票股利0.1元，共計0.6元。對於股利發放方面，彰銀主管強調，不會動用資本公積，整體股利「不會比去年差」，但最後將以董事會通過為準。

彰銀主管分析，對於股利發放將秉持一貫的審慎態度，並以未來營運發展及獲利穩健增長、股東權益為依據，且會考慮過去的配發率及EPS的影響而定，因去年獲利大舉成長，股利預期「不會比去年差」。

彰銀表示，去年主要受惠於利差擴大、海內外存放款量能增長，以及財務投資獲利增加，使得整體獲利成長近三成。在核心業務方面，放款量年增8.16％，其中，企金放款增加11.59％，海外地區因疫情緩和，經濟回溫，聯貸市場商機復甦，放款量大幅增加23.52％；存款量年增11.27％，外幣存款方面大幅成長近三成，為提高外幣資金運用效益，除了擴大資產規模外，並在台美利差越拉越大下，進行SWAP操作，提升銀行整體獲利。

彰銀表示，近日多國央行升息，台灣央行亦同步升息半碼，各國現階段仍視抗通膨為優先要務，將持續關注整體金融環境變動，檢視升息與市場變化對授信客戶的影響，並在確保營運穩定與風險管控下，靈活調整各項業務，提升獲利動能。

彰銀周四（30日）即將登場的全行海內外行務會議，也將延續「以客為本，永續誠信」的策略主軸，聚焦五大經營方針，包括拓展核心業務，提升營運獲利；客戶需求導向，掌握數位商機；精進公平待客，堅守資安法遵；穩健資產品質，落實風管內控；踐行綠色金融，強化永續韌性。尤其1、2月的經營績效對比去年同期大幅增長，期待「掌握契機，開創新局」，持續超越前一年度，為本年度再創佳績。

彰銀長期關注與積極推動企業永續，將ESG因子納入核心業務及營運活動中，自主性參加中華公司治理協會「公司治理制度評量」，獲最高等級「特優」認證，並以實際行動力挺中小企業，連續四年勇奪「信保金質獎」，且於2月完成今年度第一期無擔保主順位金融債券10億元可持續發展債券的發行，展現支持永續作為，更在今年年初獲列入S&P Global 2023永續年鑑，致力提升企業永續韌性，持續發揮金融業的影響力。