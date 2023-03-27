證交所表示，2月大盤總成交值約4.081兆元，較1月成長63.04％，使證券商經紀手續費收入較1月增加；2月自營之出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較1月成長11.08億元、月增約66.11％。
此外，2月承銷之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利亦較上月成長3.98億元、月增翻倍，幅度約119.88％，整體而言，2月全體證券商稅後淨利57.53億元，較1月成長13.55億元、月增30.81％。
累計今年前兩月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值衰退而較去年同期減少27.36％；前兩月自營之證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長61.71億元；證券商承銷業務淨利則較去年同期衰退2.47億元、年增18.87％，全體證券商稅後淨利101.51億元，較去年同期成長42.41億元、年增71.76％。
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