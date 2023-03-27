台北股匯市上演不同調，台股今開低走低，盤指數終場收15,830.31點，下跌84.39點，成交量2,109.55億元；三大法人賣超23.01億元，其中，外資及陸資賣超8.74億元。在外資賣股偏向匯出下，新台幣今早盤走弱，但出口商拋匯撐場，終場僅小升1.6分。

匯銀人士指出，上周六台北匯市獨家開市，新台幣終結連4升，收在30.388元；金融市場動盪持續，市場避險情緒濃厚，國際美元應聲反彈，今早盤外資偏向匯出，新台幣一度回貶至30.400元，但出口商月底拋匯需求下，午盤後進場賣美元，終場逆勢走升。

匯銀人士指出，美歐金融風險有擴散現象，引起市場一陣擔憂，避險情緒升溫，預計市場將持續觀望美歐金融體系疑慮，但時序進入月底，且是第二季底，出口商實質拋匯需求大，應可繼續帶動新台幣支撐，短線偏微幅震盪升格局不變，持續在30.350至30.400元上下盤整。

根據央行統計，美元指數升值0.49％下，主要亞幣今主要多走貶，而新台幣相較上周六收盤價，逆勢走升0.05％，表現相對強勢；其餘亞幣相較上周五收盤價則全數走貶，包括韓元貶0.55％、日圓0.51％、新加坡幣貶0.44％、人民幣貶0.29％。