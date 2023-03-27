海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊昨、今兩日停泊環島航訓最終站花蓮港碼頭，開放軍艦參訪同時，也在現場設置招募人才攤位，細心向民眾介紹軍旅生活，盼能藉此吸引更多新血加入保衛國家的行列。（軍方提供／羅亦晽花蓮傳真）

海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊昨、今兩日停泊環島航訓最終站花蓮港碼頭，開放磐石、承德、班超等3艘軍艦供民眾登艦參觀，共吸引4.4萬人次參訪，且有841人對國軍感興趣，陸續到招募攤位諮詢，讓軍方感到又驚又喜，盼能吸引更多新血加入國軍行列。

海軍敦睦艦隊3年前因新冠疫情影響，未進行環島和遠航訓練，今年疫情趨緩，約800名現役海軍與即將擔任海軍軍官的4年級學生，組成敦睦遠航訓練支隊，納編磐石軍艦、承德軍艦及班超軍艦等3艘艦艇進行環島航訓，經造訪高雄、安平、馬公、台中、基隆及蘇澳港後，昨抵達最終站花蓮港，連續兩天開放民眾登艦參觀。

昨開放登艦參觀首日，儘管花蓮下著大雨，仍有大批民眾相繼入港，對著3艘艦艇拍照打卡，欣賞海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊、陸戰莒拳隊的表演，目睹國軍風采的熱情，絲毫不受天候影響，且兩天下來參訪人次高達4萬3815人次，且參觀軍艦民眾涵括各年齡層，軍方擔心長者與幼童在登艦過程中，恐因天雨路滑不慎跌倒，並於樓梯主動攙扶他們，降低受傷風險。

此外，軍方為讓國人對從軍有更深入了解，也在現場擺設招募攤位，細心介紹軍旅生活，替民眾解惑，據統計，兩天下來有高達841人前往諮詢，其中更有125人表達從軍意願，另外，報考就學班隊（士官二專班、軍校正期班）有80人，就業班隊（專業官士官班、飛行常備軍官班）則有45人。

軍方表示，花東地區對國軍感興趣的人數，較外縣市多出許多，相當驚喜，希望能藉此召募更多新血加入保衛國家的行列。