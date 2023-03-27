長壽動畫《寶可夢》系列隨著《目標是寶可夢大師》於3月24日播出完結篇，小智的旅途正式劃下句點，並將由新的主角莉可、羅伊擔任雙主角展開新的冒險。對此，小智聲優松本梨香也在推特上感性更新貼文，親揭最後錄音時的想法。

寶可夢今年初推出《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》特別篇，讓主角小智與過往的人物、寶可夢一一重逢，更完成24年前的諾言，與比雕再見。而寶可夢官方推特也在動畫播畢後，更新一系列相關消息與劇照，頓時吸引大量粉絲前來朝聖，也在台灣論壇上引發網友熱議。

此外，小智的聲優松本梨香不僅日前在名為《THE FIRST TAKE》的YouTube頻道中，獻唱動畫OP1《めざせポケモンマスター（目標是寶可夢大師）》，並於事後指出這首歌曲能夠激勵人心，而自己多年來也同樣被這首歌鼓舞向前，更於個人推特上分享自己的感言。

松本梨香獻唱寶可夢主題曲。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

松本梨香一連更新多則貼文，除了寫下：「小智的旅程將永無止境。」還分享了最後一次錄音的心路歷程，指出：「最後一次錄音在1月27日，我永遠不會忘記，當時不得不說出最後一句話時，想到自己為小智配音26年，這一句結束後，將在此畫上句點。」讓胸口感覺像是被堵住一般，也因此「失聲」，一度說不出話來，只能向工作人員表示：「對不起，請給我5分鐘。」

而松本梨香也在推特中向粉絲表達感謝：「大家溫暖的留言一直讓我熱淚盈眶。發自內心的感謝你們，對一切都充滿了感激之情。」