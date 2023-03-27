外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，我國友邦只剩下13國。媒體人張禹宣直批，綠營操作「我斷交我驕傲」的斷交保台，但邏輯完全不通，綠委揚言往後乾脆自己主動斷交，甚至有綠粉主張斷光邦交國台灣就可以獨立，他直批此舉與義和團的刀槍不入抵禦洋敵完全無異。

張禹宣表示，比起外交上的無能，民進黨真的很擅長選舉，遇上不利的局面也能討回三分。蔡英文昨日在臉書宣布斷交後，刻意使用「不願與大陸進行無意義的金錢競逐」，藉以開脫兩件事：1.是我不屑你這個貪得無厭的友邦，2.是中國在打壓我們。但此舉卻透露了自己的軟肋，大陸的外交攻防並非一朝一夕，馬政府任內只斷1國，蔡政府卻斷了9國，打壓一直都在，只是蔡英文沒能耐去處理。但卻對內宣傳卻是一等一。

「不擅長外交，民進黨就讓外交變不重要。」張禹宣提到，從蔡英文的文章，諸如台灣會堅定的走向世界，甚至是團結堅守國家尊嚴、堅持自由民主、深化與國際盟友的關係，種種義和團式的口號，在邏輯上是完全不通，主權的認定不是主觀意圖，而是客觀盟友數量所建立起的陳述。

張禹宣指出，當斷交潮不斷湧現，台灣走向的只會是一個人的世界，不斷的失去盟友，卻透過主張「是我不屑」、「不要也罷」，甚至將此舉聲稱是「捍衛尊嚴」，這些義和團式的言論對於外交，是極其幼稚的意氣用事，但之於選舉卻是非常有效的民粹操作。

張禹宣質疑，甚至有綠委將斷交視為必然發生的未來，揚言往後再發生乾脆「自己主動斷交」，藉以捍衛尊嚴。但可笑的是，台灣也只剩下13個邦交國，不少綠粉主張斷光邦交國「台灣就可以主張獨立」，此舉與義和團的「刀槍不入、抵禦洋敵」完全無異。

張禹宣直言，綠營的蛋頭學者同樣聲稱，共產黨此舉將對民進黨選情有所助益，但這樣的論述的盲點在於，把選舉與取得政權的優先次序，凌駕到國人利益甚至是國家主權之上，驗證了一件事。民進黨為了持續掌權，才是真正的在賣台。義和團在當時同樣靠著民粹萬民擁戴，但最後的下場只會導致亡國。