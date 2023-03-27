FExiX（左）受邀擔任AcQUA音樂會的表演嘉賓。（寬宏藝術提供）

凱渥人氣偶像陳峻廷從《原子少年》出道成為FEniX人氣男團的一員。帥氣的外型加上風趣的個性，受到許多粉絲的喜愛。他25日、26日受邀擔「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」主持人，穿上一席淡藍白西裝的他，在舞台上笑稱，「我為了你們（源少年）特別找來這身西裝，覺得自己就像一顆水滴。」並望向粉絲詢問「帥嗎？我也覺得蠻帥的」，可愛逗趣的言論令粉絲爆笑。

陳峻廷活動中不忘為粉絲謀福利，在互動環節時，還向台下霸氣喊話，「等等上來請準備兩樣東西，一是帶手機，二是丟掉羞恥心。」正經中又帶有綜藝的主持風格，上一秒與源少年們玩鬧，下一秒又回到正經解說，網友讚賞主持節奏掌握很好、話語間還充滿驚喜。

而第2天音樂會，FEniX受邀擔任表演嘉賓，加上源少年表演喬段，陳峻廷需換成兔子布偶裝演出，讓他在空檔趕往後台換了四次服裝。又唱又跳還兼顧主持，他說：「我今天誠意很滿，各種角色都呈現給大家了」。活動圓滿結束後，他開心說道，「本來還緊張到偷偷請經紀人備胃藥，幸好站上台後，馬上和源少年們玩得很開心。」

這兩日的活動，不但是陳峻廷首次的千人主持活動，也是他第一次在沒有團員陪伴下站上舞台。他坦言事前壓力大，忙到連24日的25歲生日文都來不及發。他說，自己其實蠻喜歡主持型的工作，也感謝種子音樂給他機會主持，期待未來有更多面貌展現給大家。他所屬的FEniX，也將在4月發行專輯，將用新作品與粉絲們見面。