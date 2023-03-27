112年全國原住民族運動會經過4天激烈競爭，27日於台北體育館舉行閉幕典禮，在教育部體育署主任秘書呂宏進見證下，本屆承辦城市臺台北市政府副市長林奕華將大會會旗，交給下一屆主辦城市高雄市副市長林欽榮副市長，共同完成熄滅聖火儀式。

本屆全國原住民族運動會，來自全國21縣市選手表現亮眼，展現勇於挑戰，爭取勝利的精神，讓賽會充滿力與美，也充分展現原住民族的堅韌、刻苦耐勞及運動家的精神。

教育部體育署表示，經過3月24日至27日共4天賽程，參賽選手們無論輸贏，都把自己辛苦練習的成果展現在競賽場上，值得喝采，本屆運動會在台北市政府團隊的精心籌劃，這場兼具「體育與文化」、「傳統與現代」特色的原住民族運動嘉年華會，讓來自各地民眾大開眼界，一同感受充滿活力的原住民傳統文化，享受多元層面的豐富內涵；選手們也透過運動來廣結善緣，更加促進族群融合。

本屆賽會在下一屆賽會承辦單位高雄市，以呈現主辦城市形象與特色為主題的接旗表演後熄滅聖火，期盼兩年一屆的原民運，下一屆114年賽事再次相見，讓大家全力「原」夢。