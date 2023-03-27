佐藤健（右）為幸運粉絲簽名留念。（范揚光攝）

日本男星佐藤健27日搭機抵台，數百位粉絲擠爆機場入境大廳為偶像接機，場面一度近乎失控。

佐藤健搭乘長榮班機從東京出發，約下午17時9分抵達桃園機場，當他走進入境大廳時瞬間引爆接機粉絲的尖叫，他也開心地向大家揮手致意，並為幸運粉絲簽名留念；由於佐藤健此次來台除了拍攝廣告外並無公開行程，因此這是粉絲唯一近距離目擊偶像的機會。

佐藤健出道17年，他在就讀高二那年，放假跟同學在街上溜達被經紀公司發掘，18歲即演出特攝電視劇《假面騎士電王》的主角，之後他靠著電影《神劍闖江湖》系列、電視劇《戀愛可以持續到天長地久》等作品展露頭角，其中拍攝代表作《神劍闖江湖》時，不服輸的他，各種高難度武打動作全都是親自上陣，獲得極高讚譽。

2022年佐藤健演藝事業再攀高峰，在現象級影集《First Love 初戀》飾演深情飛行官「並木晴道」，該劇播出後在全球颳起日劇風潮，讓他身價直線飆升、打開走向國際舞台的門，在台灣的人氣也翻好幾倍。

當佐藤健準備離開入境大廳時，大批粉絲狂奔追逐，機場保全及接機工作人員奮力試圖維持秩序，並大聲要求不要推擠以免發生危險；機場員工私下表示，桃機已經好久沒看到這樣的接機陣仗了！

佐藤健上次來台灣是2020年為宣傳電影《那一夜》，這回是他第4度來台，為代言台灣茶飲拍攝廣告，獻出海外代言初體驗。據知，他這趟台灣行預計停留3天2夜，除了接機時間，沒有其他的公開行程，離台班機不公開，拍攝的新廣告則將於5月在台播出。