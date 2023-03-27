高樹沉沙池工程遲未動工，立委鍾佳濱緊盯進度。(鍾佳濱提供)

抗旱讓水情更受重視，立委鍾佳濱27日邀集中央單位辦理高樹鄉大津農田水利設施改善工程進度說明會，農委會農田水利署指出，大津進水口沉砂池相關工程已核定經費，待第七河川局核定河川公地使用申請後，將盡速發包施工。

位於高樹鄉上游的舊寮圳幹線經由大津引水隧道引入荖濃溪支流的濁口溪水源，灌溉面積廣達2470公頃，是當地最重要的灌溉水源，但在莫拉克颱風後，上游崩塌地土砂向下游沖刷，使舊寮圳水源含砂量增加，水質不穩定，估計約影響4500位農民灌溉及農作收益。

因此鍾佳濱在3年前協助地方爭取增設沉砂池及調蓄池，以降低圳路淤砂量，創造良好水環境。此工程原定三月中就要開始動工，但到現在細部規畫設計尚未完成，地方鄉親擔憂經費被收回或不要施作，引發議論紛紛。

農田水利署表示，大津進水口維修棧道較為急迫，最近已完工，而調蓄池到底是要開闢1.2公頃的A池，或2公頃的B池，雖有爭議，經溝通後，高樹鄉公所已於去年5月協調決議先設調A池，農水署也核定8990萬元，將優先執行調蓄池A、沉砂池、閘門及電氣等工程，目前正進行細部設計中。

農水署承諾，4月6日前提出修正版的細部設計預算書圖給第七河川局審查，等七河局核定河川公地使用申請後，將盡速辦理發包；鍾佳濱要求農水署務必如期送出審查，針對河川衝擊堤防安全問題，請工程、審查單位1個月內提出評估報告。