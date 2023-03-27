許多人訂位時都會留下自己的姓氏與電話，一位黃姓女子和餐廳訂位時，表示自己姓「草頭黃」，沒想到店員卻兩度表示聽不懂，讓她事後忍不住詢問有沒有更好的自我介紹。對此，許多人直言，其實她可以簡單直接的用「黃色的黃」進行自介，還有內行人說明，全台只有3萬多人姓的是真正的「草頭黄」。

原PO在Dcard發文指出，某天她向餐廳訂位被問「貴姓」時，她回應「草頭黃」，沒想到店員卻兩度表示聽不懂；事後原PO開始思索，自己慣用的自介或許有更好的表達方式，於是PO文詢問，「想問姓黃的大家都怎麼介紹自己的姓氏？」

對此，許多人紛紛回應，「紅綠燈的黃」、「喝王黃」、「下次試試看Yellow黃」、「紅橙黃綠那個黃」；其中最多人推薦「黃色的黃」，認為這樣自介間單直接，店員絕對聽得懂。

另外有內行人提醒，草頭黄多是姓「黄」的人使用，一般姓「黃」都是廿一黃居多，「好像全台有三萬多人姓草頭黄的黄」；曾在戶政事務所當志工的網友則分享，「黃與黄在戶政系統是不同字喔，所以要去辦事記得要寫清楚，尤其當小孩辦新戶口的時候，填錯的話就會父子不同黃喔」。