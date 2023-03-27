疫處觀光旅遊新場回溫經濟潮，頂級旅遊市場更是深具發展潛力，可樂旅遊瞄準「產品特殊性」與「市場稀有性」，鎖定台灣民眾最愛的旅遊目的-日本，推出「頂級夢幻鐵道之旅-七星號列車」。七星號列車每每開賣都是一搶而空，除了日本當地、連台灣及世界各國旅客都搶著登記，不到3%的中籤率，可樂旅遊取得少數海外限定席次，帶領旅客開箱翻新後的七星號列車，結合九州的特色秘境，絕對是最享受的旅行體驗。

可樂旅遊認為，日本鐵道旅行相當受國人青睞，疫情前鐵道的行程銷量佔日本團體行程總銷量近四成，舉凡由布院之森、萌熊電鐵、阿蘇男孩號、花嫁暖簾列車，甚至頂級的瑞風號、七星號列車等，一上架就是秒殺，可樂旅遊將喚起國人對鐵道旅行的熱情，全面布局日本旅遊市場。此次「夢幻七星」系列，鎖定3個出發日8/5、8/12及9/9，規劃有豪華型的機+酒組合，以及尊榮感的團體組合，可依旅客喜好挑選，也提供客製化服務，讓這一輩子必須擁有一次的旅行更顯珍貴。

連日本人都夢寐以求的「七星號列車」」是JR九州旗下的豪華臥鋪列車，七星象徵著九州7個縣，搭乘列車如同環遊九州7縣的體驗，2022年七星號滿十周年重新改版，延續水戶岡大師監造設計，每節車廂使用各式木造材質，打造溫馨乘車空間；房間數從14間調整為10間，內裝由當地工匠精心打造，連洗臉盆也是國寶級陶藝師燒製，處處可見細膩巧思。車內設施還增加「隱藏版酒吧」，提供市面上少有的酒類品項，包含日本酒、威士忌等，乘客上車須先抽籤，唯有中籤者才能體驗特殊的禮遇享受，可謂有錢也不一定能擁有。

這個奢華移動空間融合了傳統職人技藝與最新工業技術，每一處無不展現其巧思，藝廊空間擺設的木工與玻璃作品，同時也有販售，把九州人文美好傳達給每位乘客。此外也能親自體驗，列車上木匠分享「大川組子」300年的傳承工法，不使用釘子或黏著劑，精確的切割讓木頭鑲嵌成圖案，在光影投射下白天夜晚顯現其不同模樣。而葦草手工編織體驗，運用巧手編織出專屬隔熱墊，成品還能帶回家細細回味。

隨著時間與裝修改版，兩天一夜價格從2018年的21萬日圓，一路漲至65萬日圓，翻漲三倍，但不減海內外旅客仍搶著抽籤登記，足以證明奢華臥鋪列車有絕對市場優勢。除車體內裝體現尊榮，餐食更是每一口都吃得出品味，廣邀九州名廚上車，如福岡市山中壽司的山中啄生，高齡七十多歲，為讓海鮮和醋飯有最理想的鮮度與溫度，親自上車為乘客料理，其中的費工與講究，成就了九州七星號的華麗演出。

可樂旅遊憑藉對日本鐵道純熟的操作經驗，提前佈局七星號海外抽籤席次，今年共抽中3個出發日的限量席次，分別8/5、8/12及9/9，行程名稱以「夢幻七星」系列來詮釋，包含豪華行的機+酒組合、以及尊榮行的團體組合，豪華行價格為28萬8,888元起，尊榮行則是43萬8,888元起。

團體搭配長榮航空商務艙來回，安排欣賞百年田燒，「源右衛門窯」以純手工技法，將古伊萬里的樣式加入現代風格的元素，百年工匠之作令人嘖嘖稱奇。最後一晚安排入住「御宿竹林亭」，坐落在15萬坪御船山綠林中，超限量11間客房，更是日本天皇住指定入住旅宿，一晚要價12萬日圓的雙人房，房間不但十分搶手，還有即訂即付款規定，可樂旅遊貴賓凡訂購完成即有機會入住天皇御用旅宿，感受最高規格的隱密性與尊榮感，限量43萬8,888元起。

自由行提供機票及七星號2日遊程，另外同步提供客製化服務，五天四夜的自由時間可依照旅客需求量身打造，限量28萬8,888元起，讓您體會一場最豪華的九州之行。看準稀缺資源的獨特性，可樂旅遊以限量、奢華帶動「稀引力」，讓七星號列車不再只是遙不可及的傳說。