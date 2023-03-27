麗寶集團又有創舉！今（27）日麗盛建設總經理何昭宏宣布，首度正式揮軍住宅租賃市場，將位在三重的設定地上權70年的住宅大樓「青漾寓所」正式登場，為集團首度跨足租賃市場的處女作，目前反應出乎預期，強力吸客。

至於集團還會不會規劃加碼，陸續推出其他只租不售的地上權出租住宅，何昭宏表示，目前集團在台北還有4筆小基地的地上權土地，都有規劃和評估，尚未決定確定開發計畫會採出租或出售。另外集團在台中，還有3筆地上權案銷售中，目前銷售率都超過五成，未來高雄也會規劃推出百億地上權案，由於地上權房價比一般住宅行情，大概只有7折左右，因此近年來中南部民眾也慢慢接受地上權住宅的觀念。

何昭宏表示，由麗盛建設打造成「類飯店和商務旅館」的時尚精品宅「青漾寓所」，採只租不賣，全室精緻裝潢，家具、家電全包，讓承租戶一卡皮箱就可以入住，搭配優質的飯店式物業管理，一樓提供早餐、輕食，還貼心規畫兩層女性專屬樓層，平均月租金只要2.5萬元起，讓租屋族也能享有絕佳的居住品質。

何昭宏表示，現代人要租房子，就怕遇到惡房東，連租後服務都沒有。麗寶集團秉持創業四十多年以來，「誠信的態度，穩健的經營，精良的品質，熱誠的服務」四大理念，抱持董事長最初的信念，用心成就「看得喜歡住得起」，「讓回家成為享受」的幸福目標，因此推出「青漾寓所」成為住宅租賃市場的樣板房。

該建案位於新北市三重區吉祥街61號，鄰水岸河畔，坐擁雙公園，臨近集賢路上的家樂福商圈，與台北市的北士科園區僅一橋之隔。基地面積432坪，為地上10樓、地下2層的住宅大樓。單層四戶，總戶數72戶，採雙套房規劃。

其中套房，分別是12坪、14坪、16坪，月租金從2.5萬元到4萬元不等；而兩房則是從20坪、23坪，月租金5.4萬元起。水電、網路、第四台、汽車停車位另計。

因應疫後時代，大家對於住的健康與安心，也極為重視。「青漾寓所」除了提供「當層排氣」外，還加碼加裝「吸氣閥」、「正壓調節」等設備，以平衡管道壓力，減少病菌殘留室內，兼具防疫與通風。

裝潢、家具、家電等也是全部安排到位。交誼廳每日提供輕食、簡餐，承租戶不僅可以一卡皮箱入住，連餐點都無須煩惱，居住安心又省心。

另外公共區域，有專人打掃，如果私領域需要清潔，也能協助預約。

麗盛建設更貼心的設計在於，為了安全考量，特別規劃了八樓和九樓，屬於女性專屬樓層。總經理何昭宏提到，「從設計面就從女性考量為出發點，像是特別選用花磚，和粉色調的牆壁，來展現室內的溫馨與柔美。從今年初才剛推出，就已被訂走10戶，有在地的三重人、空服員、醫師、營養師等專業人士。

「青漾寓所」推出的管家式服務，是一種更貼心的服務方式，將整棟住戶當作家人般的對待。舉例來說：住戶在上班時間，中途如果有收受冷凍包裹，需要協助解凍以便於晚上烹飪，物管人員都會全力協助，甚至週末也都會請住戶們貢獻自己的專業和鄰居相互交流，舉辦公益講座。

像是住戶中有中醫師，就會分享胃食道逆流的養護，也有營養師將分享如何吃更健康等。

住戶們對彼此都相當熟悉，每天晚上，也有一半的住客會在交誼廳共享晚餐。

其中一位租客黃先生，就是在地三重人，因為家裡有重新裝潢的需求，大概在半年前，就不斷地在附近找房子，後來看到了「青漾寓所」，提供全套的家具、家電，旁邊還有公園、河堤，可以讓84歲的老父親散散步，所以他決定來承租。他分享住在這裡就像是家的感覺，覺得鄰居們的素質很高，父親甚至滿意的都想買下來。

「青漾寓所」最短簽約租期為1年，可因個案特殊狀況個別討論。簽約滿一年的租客，直接租金享9.5折優惠，租滿兩年享有9折。不僅如此，住戶更享有麗寶集團旗下福容大飯店「享福卡」會員升等最高的金福級(一年一約)，及贈送福容大飯店住宿券一張；麗寶樂園五折優惠券一年4張；麗格、麗馨產後月子中心VIP優惠價等，價值近20萬元。