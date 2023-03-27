淘帝進一步指出，因疫情衝擊近二年積極深化TOPBI線上銷售布局效益，去年線上銷售比重已攀升至61.62％，且淘帝積極與旗下代理商陸續恢復過往正常童裝提貨價格，有效推升毛利率。

展望2023年第一季，淘帝-KY除擴增TOPBI品牌線上代理商家數，並期透過精準行銷提高市場知名度。