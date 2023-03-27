淘帝進一步指出，因疫情衝擊近二年積極深化TOPBI線上銷售布局效益，去年線上銷售比重已攀升至61.62％，且淘帝積極與旗下代理商陸續恢復過往正常童裝提貨價格，有效推升毛利率。
展望2023年第一季，淘帝-KY除擴增TOPBI品牌線上代理商家數，並期透過精準行銷提高市場知名度。
淘帝-KY（2929）27日公布2022年財報轉盈，全年合併營收25.46億元，因大陸疫情封控衝擊，年減14％，在置換自有資產淘帝樓處分獲利挹注約新台幣2.4億元帶動下，全年稅後淨利1.33億元、每股稅後盈餘(EPS) 1.22元。
淘帝進一步指出，因疫情衝擊近二年積極深化TOPBI線上銷售布局效益，去年線上銷售比重已攀升至61.62％，且淘帝積極與旗下代理商陸續恢復過往正常童裝提貨價格，有效推升毛利率。
展望2023年第一季，淘帝-KY除擴增TOPBI品牌線上代理商家數，並期透過精準行銷提高市場知名度。
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