說起空中攔截防禦系統，以色列是經驗豐富的行家，其中專門攔截低空威脅物，比如迫擊砲與廉價火箭的「鐵穹」(Iron Dome)，是2011年以來就持續守護在以色列各地。據2014年後的統計，鐵穹系統攔截了大約1200枚哈馬斯團體發射的火箭彈，成功率高達90%。現在，以色列提出了新的防衛系統輔佐鐵穹，這就是10萬瓦雷射的「鐵樑」(Iron Beam)。

我們很強(we are the mighty)報導，經過5次以阿戰爭後，以色列基本上不會遇到國家發動的大規模攻擊，但是游擊戰、騷擾式的武裝襲擊卻一點不少，面對的是低成本、低精準度的火箭彈攻擊，於時以色列提出短程熱追向式的鐵穹系統，每一組都有16枚泰米爾(Tamir )飛彈，這是由以色列自製的巨蟒空對空飛彈修改而，可以保衛半徑70公里的範圍。

雖然泰米爾飛彈相當有效，但是它並不便宜，初期單位生產成本為10萬美元/枚，現在降至5萬美元/枚，仍然比土製火箭與迫擊砲彈昂貴很多，可以說無論攔截成功與否，都是虧本生意。於是以色列正在開發雷射光束攔截器，名為「鐵樑」，它不是取代鐵穹系統，而是做為輔助。

報導稱，鐵樑的功率為10萬瓦，可以攔截20公里範圍內的火箭、迫擊砲，甚至小型無人機。據研發者的說法，大約持續照射五秒即可破壞空中目標，包括失靈或是提前引爆。由於每一次發射僅需要電力，也就沒有彈藥的限制，成本更低，目前該系統還在調整功率範圍，必要時可以增加到30萬瓦，增加射程與攔截效率。