林務局今天表示，野生動物依法在有危及公共安全等情況下得以獵捕或宰殺，但圍捕狒狒的詳細事發經過仍待釐清，並將協調將死亡狒狒送往台北市立動物園進行物種和親緣鑑定。

涉嫌開槍的林姓獵人到富岡派出所說明案情。（中天新聞）

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，經地方里長、桃園市政府農業局接力追捕，今天下午捕獲擬送往六福村野生動物園時傷重死亡。據桃市府指出，獲報到場時狒狒已受傷，經查疑遭獵槍打中，但參與圍捕人員僅配置麻醉槍，已報警釐清狀況。

行政院農委會林務局保育組科長鄭伊娟晚間告訴中央社記者，依野生動物保育法第17條規定，野生動物在有危及公共安全、人類性命，或危害農林作物、家禽、家畜、水產養殖，及有傳播疾病或病蟲害、妨礙航空安全等疑慮時，得以獵捕或宰殺。

鄭伊娟指出，逃脫野生動物捕捉的方式，權責劃分上是由地方政府視現場狀況進行判斷與處置，且獵槍也受槍砲彈藥刀械管制條例等法令規範，使用上有合法性問題，林務局會持續與桃園市政府聯繫，釐清事發經過。

至於死亡狒狒後續處理，鄭伊娟說，目前先由桃園市政府帶回，林務局將再協調送往台北市立動物園，進行物種鑑定，並與各動物園的狒狒進行親緣鑑定，釐清這隻狒狒的來源。