響應2050國家淨零政策，中保科(9917)在28日開幕的2023智慧城市展，大秀永續綠能服務；中保科技副董事長林建涵表示，集團全力研發零碳建築服務，聚焦風光綠屋頂、儲能以及社區智慧充電三大市場，今年將展示研發一年多，能發綠電、可取碳權風光綠屋頂等平台，向外界宣示中保科全面跨入綠能科技搶攻ESG商機。

今年的智慧城市展，中保科將邀請台北市長蔣萬安、台北市資訊局長趙式隆前來分享台北永續城市發展願景，並與林建涵對談。

中保科指出，今年集團以「永續、領航、新未來」為主題，除了展示全台首創「風光綠屋頂」，也在2050淨零城市展呈現最新的綠能科技，包含免拉實體線路、又能減碳，搭配中保好生活服務的社區雲對講解決方案、展出智慧停車管理系統、中保防災電動車防火毯等。

另外，也推出「中保星電」服務，可以提供社區大樓智慧EV充電服務，幫社區進行車輛電動化的社區基礎設施，訴求幫社區解決建設充電裝置的困擾，並整合消防監控系統。

據了解，「風光綠屋頂」是整合風電、太陽能發電，未來可幫建築物在屋頂設置可發綠電、取碳權的空中花園，屋頂整合太陽能、風力發電、WELL建築植生牆、療育屋頂花園、EMS能源管理系統，體現節能綠電、並提供療癒綠意以及智慧零碳的永續精神。

而為迎接2040市售汽機車全電動化，搭配充電樁服務系統提供社區免費建置充電樁服務。中保科指出，在展場打造了零碳建築體驗區，這是結合集團旗下星生方案，以及中保科開發的智慧社區生活服務中保好生活APP、搭配國雲停車的智慧充電，以一條龍整合模式，提供建案，從設計階段的空地停車場委託管理到建築物施工、驗收、交屋後的維運管理一條龍服務的解決方案，從「系統整合」到城市的「方案解決」，以及平台上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台協助政府單位、企業、工廠等做到降低成本。