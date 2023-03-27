東非狒狒桃園18天落網，驚傳疑遭獵槍射傷，傷勢嚴重死亡。（桃園市農業局提供）

東非狒狒逃亡18天落網，今日在桃園某民宅被捕，未料疑似被獵槍打中，傷勢嚴重，急救無效死亡，外界也好奇「殺狒凶手」究竟是誰，下場又是如何。對此，曾任民生組主任檢察官、全量法律事務所律師陳建良表示，依農業局陳述，狒狒屬保育類野生動物，若惡意獵殺須負刑事責任，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬以上、100萬以下罰金。

陳建良表示，野生動物可區分為保育類、一般類，保育類是指瀕臨絕種、珍貴稀有及其他應予保育之野生動物；一般類是指保育類以外之野生動物，根據先前新聞報導，桃園市農業局表示，依據野保法規定，狒狒屬保育類野生動物，因此若有違反規定獵捕、宰殺保育類野生動物的行為，將面臨罰則。

陳建良說，依據野生動物保育法第41條規定，若違反規定獵捕、宰殺「保育類野生動物」，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬以上、100萬以下罰金。

至於凶手若持獵槍，是否也有刑責，陳建良說，若是可發射金屬或子彈，且有殺傷力的獵槍，為槍砲彈藥刀械管制條例所管制的槍砲，但究竟是否有違反，還是要查該把槍枝，經鑑定是否具有殺傷力才可判斷。