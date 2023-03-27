Yahoo奇摩表示，近年疫情出現、通膨等讓國際精新品價格逐年上漲，推升二手精品市場熱度與買氣。

Yahoo奇摩購物觀察站上的銷售數據發現，精品消費力以女性為大宗占8成。此外，高度關注環境永續議題且喜歡挖寶的Z世代，平均單品購買金額年成長超過61％，成為精品消費大黑馬。

Yahoo奇摩購物拍賣也公開Z世代最愛的Top5品牌偏好，依序為COACH、GUCCI、LV、Michael Kors與CHANEL。對比去年同期，Yahoo奇摩購物國際二手精品銷量漲幅達63％。尤以年年調漲又祭出限購令的二手CHANEL包最受歡迎，2023年第一季的業績較上季成長超過1.5倍居冠，成為消費者心目中最保值的品牌之一，Hermes、LV也是市場上搶手的二手精品包品牌。

而Yahoo奇摩拍賣近期最熱銷的二手高單價精品則由Hermes黑色牛皮凱莉包搶下，銷售金額近88萬。

看準二手精品與女性消費市場潛力，即日起至4月9日，Yahoo奇摩集結旗下Yahoo奇摩購物中心、超級商城與拍賣三平台，超過上百家歐美與日系精品品牌，推出「Yahoo奇摩購物潮流二手精品」活動，除了「商品全面6折起」、「話題競標精品1元起標」等優惠，Yahoo奇摩超級商城更推出「精品實境直播秀」，並送限量千元現折券，下單抽COACH手拿包等活動。

由於精品單價高，Yahoo奇摩購物也提供最高15天，優於消保法7天的鑑賞期的服務。