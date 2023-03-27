根據央行統計，2月票據交換張數僅350.68萬張，月減42.03％，票據交換金額8,869億元，月減21.56％。存款不足退票張數2,511張，占票據交換張數的比率為0.07％，與1月相同；至於存款不足退票金額20.91億元，占票據交換金額之比率為0.23％，月減0.07個百分點，主因2月大戶退票金額減少所致。

2月存款不足退票金額月減14.17億元或40.39％，年減為0.97億元或4.43％，退票情況有明顯下滑趨勢。央行說明，2月退票金額大減，主要因大戶退票減少所致，大戶指每戶退票金額達1億元以上，2月大戶僅1戶企業戶，金額2.6億元，個人戶大戶掛零。公司戶退票金額占全體退票金額比重，月減1.35個百分點；個人戶為反向同幅度變動。

若以前2月合計，退票金額減少至僅55.99億元，創下史上次低水準，僅次於2021年同期的52.99億元。由於交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，今年1月底有史上最長春節連假、2月又有二二八連假，導致前2月僅有2個月底峰日，使退票金額創低。

觀察近一年退票金額大多維持在低檔水準，最高為今年1月的35.08億元，其餘近一年各月份均低於40億元，去年2月21.88億元為原先歷史最低，本月再刷新最低紀錄。

銀行授信主管也說，即使排除季節性因素，今年以來疫情持續緩和，經濟活動陸續解封，企業受影響持續縮小，退票金額也因而大幅減少，但後續要關注這波國際金融情勢影響情況。