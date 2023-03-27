花蓮富里稻草藝術祭第一代竹猩猩昨天突然「累倒了」，正式功成身退，令許多網友不捨。（富里鄉農會總幹事張素華提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮富里稻草藝術祭第一代竹猩猩初次與遊客見面時的英姿。（富里鄉農會總幹事張素華提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮富里稻草藝術祭第一代竹猩猩是歷年活動的首席代表，站立在農會旁展售區4年的它，替無數遊客帶來歡樂與笑聲，但卻在昨天突然「累倒了」，正式功成身退，經農會總幹事張素華在臉書分享其倒下的可憐樣貌，令不少網友感到不捨，張則安慰大家說，後代猩猩們將繼續接替任務持續陪伴每位民眾。

富里鄉農會4年前首次舉辦稻草藝術祭，邀集鄉內被務農耽誤的藝術家們，利用竹子、稻草等物，編織猩猩等大型動物的裝置藝術，放置在農會旁的展售區供遊客欣賞，由於動物可愛樣貌及生動表情廣獲好評，不僅成為當地新亮點，更讓活動連續辦理4年。

不過，富里鄉農會總幹事張素華今天卻在臉書上，向網友分享第一屆稻草藝術季的竹猩猩倒塌的遺憾消息，她說，這隻站立的竹猩猩陪伴大家4年，經過風吹日曬雨淋及0918大地震，依然堅守崗位到昨天，感謝它的陪伴，讓富里農遊活動富有創意與巧思，並謝謝每一位喜愛竹猩猩與草猩猩的民眾。

張素華接著安慰大家，第1屆的草猩猩與竹猩猩正式宣佈功成身退，第2屆、第3屆、第4屆的草猩猩與竹猩猩會繼續接替任務陪伴大家，由於天然素材的創作會自然風化，呼籲民眾喜歡一定要把握時機趕快與其留下最後合影，最後她也透露將保留首屆竹猩猩至清明節連假。

張素華也將竹猩猩初次見面的英姿畫面跟倒塌的可憐樣貌PO在臉書上，大批網友紛紛表達不捨，並分享過去與其合影懷念它帶來的歡樂，有人說「休息是為了走更長的路」，也有人說「休息的姿勢也蠻可愛啊」，還有人說「牠沒有倒，只是換個姿勢來跟大家道別」，更有人打趣說「以為是新作品」。