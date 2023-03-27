Netflix復仇劇《黑暗榮耀》第二季上線後襲捲全球，緊張刺激的劇情讓觀眾欲罷不能，連帶劇中演員也掀起超高討論度，飾演大反派「朴涎鎮」的女星林智妍憑藉精湛演技讓網友恨得牙癢癢，也一躍成為高人氣演員，近日她受邀登上新聞台，重現劇中的播報畫面，讓許多劇迷虧「這麼快就出獄？」

南韓女星林智妍在《黑暗榮耀》中飾演氣象主播，與有錢人結婚後生下女兒，卻發現女兒的導師是高中時霸凌的人，因此展開一段復仇的故事。林智妍近日登上新聞台接受採訪，她透露為了演好氣象主播，會花時間看很多氣象主播的工作資料，更重現影集中的播報橋段。

不少網友看到後笑翻，表示：「涎鎮這麼快就出獄了？ 背景一定很硬哦」、「涎鎮復職了？ 這世界沒救了」、「涎鎮重新做人了，好美啊」、「看來在獄中有好好練習」、「那個朴涎鎮有很多爭議耶，聽說還坐過牢！漂亮就是一切嗎？」、「這次親自寫天氣預告稿了嗎」。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／JTBC News）

林智妍外型亮麗，學生時期就讀戲劇系，會接觸到出演短篇電影或話劇的機會，她24歲時在亞洲男神宋承憲主演的電影《人間中毒》有激情戲份，她憑此一脫成名，奪得多個最佳新人女演員獎的肯定；隔年她在情慾片《姦臣：色誘天下》中有限制級的大尺度演出，為藝術大膽獻身的舉動被封為「韓版湯唯」。