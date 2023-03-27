112年全國原住民族運動會傳統拔河賽程27日在觀山河濱公園舉行最後一天賽事，到決賽時，場邊加油團氣勢不輸人，全力為選手加油打氣。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，決賽隊伍卯足勁爭取佳績。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，決賽隊伍卯足勁爭取佳績。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，決賽隊伍卯足勁爭取佳績。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，決賽隊伍卯足勁爭取佳績。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，決賽隊伍卯足勁爭取佳績。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會傳統拔河賽程27日在觀山河濱公園舉行最後一天賽事，到決賽時，場邊加油團氣勢不輸人，全力為選手加油打氣。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，勝利隊伍振臂歡呼。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，勝利隊伍回到休息區時，受到親友熱烈歡迎。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，勝利隊伍回到休息區時，受到親友熱烈歡迎。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，勝利隊伍回到休息區時，受到親友熱烈歡迎。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會傳統拔河賽程27日在觀山河濱公園舉行最後一天賽事，到決賽時，場邊加油團氣勢不輸人，全力為選手加油打氣。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日在觀山河濱公園舉行 傳統拔河項目最後一天賽程，勝利隊伍秀出長水泡的雙手。（鄧博仁攝）

112年全國原住民族運動會27日下午3時閉幕，最後一天登場的傳統拔河，公開男子組基隆市在3戰2勝制的決賽中，直落二擊敗台東縣，順利完成金牌3連霸。女子組冠軍則由桃園市勝出，公開男女混合組由台中市獲得冠軍。

和現代的競技拔河只有8人上場、2人候補不同，傳統拔河共20人上場、4人候補，男子組總體重1800公斤以下、女子組1600公斤以下。傳統拔河在比賽服裝和裝備上，也與現代的競技拔河有很大的不同。像是穿著統一的運動服裝，不得穿拔河鞋、不得戴手套、不得赤腳，應穿著平底運動鞋或長短筒膠質雨鞋。

完成公開男子組3連霸的基隆市，教練黃新義在接受媒體採訪時表示：「能完成3連霸當然很開心，這都要靠平常大家犧牲下班後的時間一起訓練的成果。」 男子組冠軍隊伍基隆市大多以阿美族居多，平常各自都有自己的工作，有的開車、有的是工人，還有職業軍人等，大家都是利用每天下班後，大約晚上8時至10時的時間一起練習，但要湊齊難度蠻高的，基本上每天能來的大概就是10至11人，最多的一次練習人數是17人。

基隆市實力出眾，連3屆、6年都摘金，教練黃新義表示：「我們陣中大概有7個人以前是拔河選手，後來為了工作就沒有繼續練習，其中還有2個當選過國手，但主要還是大家都齊心齊力，才能完成這樣的紀錄。」