其中，上周已強勢在4天內完成填息的元大高息低波ETF，若統計自去年底以來到現在，基金投資者已從去年底的7萬多人增至快破11萬人，超過50％的增幅就可見證這樣的存股族轉檯趨勢。

27日台股大跌，但元大高息低波ETF仍維持繼續上漲的格局，業界人士認為，除了抗震性之外，應和存股功能有關；除了這檔ETF的2022年現金殖利率已高達7.43％，另外該檔ETF目前所投資的成份股結構裡，高達79％的成份股已經由董事會通過今年配發的股利水準，只剩約2成的部位尚未公布，因此整個配股配息狀態幾乎已可說底定，而綜合目前已公告的投資個股股利配發結果，平均殖利率水準約在6.25％，在這些投資部位裡，殖利率在9％以上的為聯發科，8％以上包括群光、遠雄、潤弘等4檔、另外7％以上計台表科、力成、矽格、群電、創見等9檔，都是高息低波今年現金殖利率維持一定以上高檔的「中流砥柱」。

而另一檔在市場也有相當人氣，經常被投資者和元大高息低波ETF作比較的國泰永續高股息ETF，由於投資成份權重的金融股比重較前者來得大，權重佔比26％，因此成為今年現金殖利率水準的變數，倘若依照目前其成份股已公告現金股利的情況來估算，約佔其持股權重近68％，平均殖利率水準約在4.56％，其中包括兆豐金、國泰金、開發金、富邦金、中信金、第一金這些重要的金融成份股，均尚未公告股利水準，也成為影響今年國泰永續高股息ETF最後股利水準的重點所在。

若以股價的抗震性來看，其中2022年台股大跌幅度居近三年來之冠，市場平均跌8.2％，元大高息低波則跌7.7％，展現優於大盤的抗震性，此外國泰永續高股息跌10.2％；至於2021年以來，除了市場同類型基金有平均18％的漲幅，元大高息低波此時則遙遙領先，達31.8％，居次的國泰永續高息，則為24.7％。