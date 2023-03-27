東非狒狒在桃園逃亡16天後於今天（27日）落網，但牠在圍捕過程中被獵槍打傷，經急救後不治身亡，突如其來的噩耗引發社會關注，而據了解，該狒狒落網時即有傷口，但農業局人員在追捕牠先接受媒體採訪，還燦笑表示「順利逮捕歸案」、「謝謝大家」，狒狒確切死因則仍待釐清。

據了解，市府參與人員僅配置麻醉槍，而狒狒身上的傷口為獵槍造成，農業局強調並非市府人員所開，且未委託其他單位加入，但抓狒小組抵達時現場就有其他民眾參與，確切案情則仍須釐清。

東非狒狒在桃園逃亡16天後於今天（27日）落網，但牠在圍捕過程中被獵槍打傷，經急救後不治身亡，突如其來的噩耗引發社會關注，而據了解，該狒狒落網時即有傷口，但農業局人員在追捕牠先接受媒體採訪，還燦笑表示「順利逮捕歸案」、「謝謝大家」，狒狒確切死因則仍待釐清。

據了解，市府參與人員僅配置麻醉槍，而狒狒身上的傷口為獵槍造成，農業局強調並非市府人員所開，且未委託其他單位加入，但抓狒小組抵達時現場就有其他民眾參與，確切案情則仍須釐清。