逃脫狒狒終於在今天下午落網，不料卻遭獵槍擊中左胸，失血過多死亡，震驚各界。桃園市農業局表示，東非狒狒在圍捕過程中受傷，經查是遭到獵槍打中，市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，目前正在調查配戴獵槍的是誰。據悉，林務局新竹林區管理處有1組針對外來野生物種的廠商配有獵槍，不過目前仍在釐清是否就是他們開的槍。

農業局局長陳冠義指出，27日下午接獲民眾通報發現東非狒狒的蹤跡，狒狒從附近學校流竄侵入1處民宅，各界人馬於15時25分在富岡地區進行圍捕，當時已發現狒狒身上有傷口，在農業局、動保處人員進入民宅前已有1組人馬在屋內，射了1劑麻醉劑後成功捕捉到狒狒，不過狒狒因傷勢嚴重死亡，初步檢查發現其左胸遭獵槍擊中，失血過多死亡。

陳冠義說，由於狒狒逃亡路線逼近新竹僅700公尺，因此一早便與新竹做橫向溝通，通知狒狒可能會進入新竹，得知狒狒遭獵槍射死後，林務局新竹管理處致電表示有針對外來物種的防治廠商配有獵槍，先前不曾參與過圍捕計畫，也未告知桃市府，目前正在釐清是否開槍的究竟是誰，若是執行公務，委託單位就必須出面負責，若非執行公務，將依動保法處置開罰咎責。

農業局補充，目前臨時自行𢹂帶槍械現場參加的人員，現在已於富岡派出所約談中，至於狒狒的大體目前先冰存於動保處，後續處理方式會再向大眾告知。