華信航空ERJ-190噴射客機自2007年引進，自去（2022）年起陸續退役，因應市場需求，陸續引進適合國內航線經營的ATR72-600型客機。
華信航空 買進3架ATR72-600型客機
華航（2610）代子公司華信航空公告，向AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL G.I.E.買進3架ATR72-600型客機，每架不超過2,300萬美元，交易總金額不超過6,900萬美元，主要將用來強化華信航空國內線的布局。
華航（2610）代子公司華信航空公告，向AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL G.I.E.買進3架ATR72-600型客機，每架不超過2,300萬美元，交易總金額不超過6,900萬美元，主要將用來強化華信航空國內線的布局。
華信航空ERJ-190噴射客機自2007年引進，自去（2022）年起陸續退役，因應市場需求，陸續引進適合國內航線經營的ATR72-600型客機。
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